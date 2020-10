Scia a fianco della funicolare di Mondovì e viene ripreso in video da alcuni studenti (Video)

Sorpresa e stupore per alcuni studenti monregalesi che, questa mattina, giovedì 1° ottobre, sono stati testimoni di una scena davvero particolare: uno sciatore, vestito di tutto punto, che con sci e racchette cerca di scivolare accanto al vagone della funicolare.

La scena è stata immortalata in alcuni video che stanno circolando in queste ore, resta ancora da capire chi sia il protagonista dell’impresa, anche se sul sito del comune è stata pubblicata un’ordinanza riguardanti i rioni di Breo e Piazza per ‘riprese autorizzate’ nelle giornate di ieri e oggi.