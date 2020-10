A Monticello d'Alba "La frutta e la verdura del Roero" svelata dal fotografo Ivano Piva

I legami tra cibo e arte sono sconfinati. La cucina ai suoi massimi livelli è definita arte; pittura, scultura e fotografia hanno ritratto il cibo in mille forme diverse, dalla mela di Adamo alle figure antropomorfe dell’Arcimboldo. Via di questo passo le citazioni potrebbero riempire volumi. Eppure lo sguardo si stupisce ancora quando l’occhio dell’artista riesce a trovare nel cibo e sul cibo un punto di vista nuovo.

E’ il caso di Ivano Piva e dei suoi giocosi ritratti di frutta e verdura fresca, in mostra al Castello di Monticello d’Alba dal 3 ottobre all’8 dicembre 2021 con il sostegno dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Fotografo professionista di lunga esperienza, dalla moda allo IED di Torino, Piva ha puntato il suo obiettivo sul cibo nel 2016 e da allora ha sviluppato una sorta di passione/ossessione che l’ha portato a scoprire una bellezza oscura ai più.

Quando spiega la tematica di “Outside-Inside” l’artista Piva racconta una storia: “Scegliere tra la frutta e la verdura per trovare un soggetto da fotografare, sceglierlo non tanto come modello di perfezione ma semplicemente per il suo colore e le sue forme e avvicinarsi… avvicinarsi così tanto che l’occhio non vede più l’oggetto che aveva scelto ma una nuova forma, una dimensione diversa” e prosegue “io scatto per intuito, dove non arrivo a vedere, scatto per il contenuto…”.

Con maxi ingrandimenti Piva svela l’essenza di frutta e verdura del Roero, il dentro e il fuori. E così il particolare si fa carne e pelle, creatura misteriosa, indovinello. L’albicocca e la pesca sono occhi che scrutano, il porro è un labirinto di cerchi concentrici. L’asparago è una squama di serpente o l’ala di una libellula? E’ divertente fermare lo sguardo davanti ai ritratti della natura e lasciare andare la fantasia a briglia sciolte.

Il luogo che ospita la mostra merita esso stesso il viaggio. In posizione dominante sulle colline vitate del Roero, il Castello di Monticello d’Alba è una delle costruzioni medievali meglio conservate della zona. Dal 1376 appartiene alla famiglia Roero di Monticello che, sotto la guida del conti Aimone ed Elisa, ha promosso la mostra affidandone la curatela a Carla Testore.

Il progetto si è realizzato con il fondamentale supporto dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ente gestore del sito UNESCO diretto da Roberto Cerrato.

“lvano Piva, attraverso i suoi scatti, racconta con una nuova prospettiva i prodotti del Roero, terra di grande ricchezza e fascino che merita di essere conosciuta e valorizzata – commenta Roberto Cerrato – direttore del sito UNESCO. Il percorso di visita inizia all’esterno del Castello di Monticello che è uno dei gioielli inseriti nei paesaggi vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità. Il percorso di visita inizia all’ingresso del Castello con la narrazione del sito UNESCO guidata dalle immagini di Enzo Massa”.

La mostra è accompagnata da un fitto calendario di eventi: 10 incontri e conversazioni a tavola con i protagonisti dell’arte, della cultura e del territorio che danno il “Buongiorno” ai visitatori, ogni domenica. Al pomeriggio laboratori creativi per i bambini.