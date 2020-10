Savigliano: gusto a "km 0" con Campagna Amica di Coldiretti

Domenica 4 ottobre i sapori genuini della terra profumeranno il cuore di Savigliano sotto i tradizionali gazebo gialli di Coldiretti Campagna Amica. In occasione della manifestazione “Mestieri a cielo aperto”, voluta dalla Consulta delle attività produttive e dalle Associazioni di categoria di Savigliano, piazza Santarosa ospiterà per tutta la giornata il mercato Campagna Amica.

“Un’offerta variegata di produzioni a Km zero – commenta Daniele Caffaro, Segretario di Coldiretti Savigliano – che fa del mercato Campagna Amica una straordinaria occasione per apprezzare da vicino la sapienza di chi coltiva la terra e produce eccellenze che rendono grande il Made in Cuneo. Quella di domenica sarà una splendida occasione per riportare un po’ di campagna nella nostra città e lanciare un messaggio di positività che nasce dal rapporto diretto e privilegiato tra produttori agricoli e consumatori per una spesa di valore, consapevole e sostenibile, nel pieno rispetto delle norme anti Covid”.