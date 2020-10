Sui treni tra Alba e Bra corse annullate e nessuna misura di prevenzione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.





Gentile direttore,

segnalo a lei e ai suoi lettori quanto puntualmente torna a ripetersi come tutti gli anni.



A neanche due settimane dall'apertura delle scuole, oggi (ieri, giovedì 1° ottobre, ndr) per la seconda volta Trenitalia, senza preavviso né fornitura di servizi alternativi, ha annullato il treno delle 14.05 Alba-Bra lasciando di fatto molte decine di studenti (minorenni) paganti in mezzo alla strada.



Trenitalia di fatto non dà modo di presentare reclami (i vari link/numeri presenti sui siti ufficiali non portano da nessuna parte, provare per credere), mentre il personale presente in stazione a Bra dava indicazione di recarsi alla biglietteria di Carmagnola (!) e presentare reclamo.



Tutto questo sommato al fatto che, in questo periodo particolare, su questi treni utilizzati da studenti e pendolari, nulla è cambiato rispetto all'anno scorso: nessuna pulizia (figuriamoci disinfezione), nessun distanziamento né altra misura preventiva. L’unico impegno sembra quello di non fare scendere il livello di disservizo.

Lettera firmata