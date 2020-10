Continua a piovere in Val Tanaro con forti raffiche di vento (FOTO E VIDEO)

Continua a piovere incessantemente in Val Tanaro.

Restano 'sorvegliati speciali' i fiumi, anche se nelle ultime ore di questo pomeriggio a preoccupare sono le forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di alcuni alberi per i quali sono intervenuti i vigili del fuoco.

Al momento nel comune di Garessio si segnalano oltre ad alberi caduti su diverse strade, in particolare in località Deversi e Colma, anche tegole e cartelli divelti.

I Vigili del Fuoco insieme alla Polizia Municipale sono in azione sul territorio per monitorare la situazione.

L'allerta diramata dall'ARPA rimane arancione per la giornata odierna, come da indicazioni delle varie amministrazioni comunali si consiglia di non uscire se non strettamente necessario, limitando gli spostamenti in auto e a piedi.