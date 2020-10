Cuneo, sulla ciclabile di corso Monviso scarsa segnaletica e visibilità: "Verificheremo e lavoreremo sulla manutenzione appena possibile"

Mancanza di segnalazione e scarsa visibilità: questo lamenta un lettore residente in corso Monviso a Cuneo, in merito alla pista ciclo-pedonale della zona, puntando anche l'attenzione sul fatto che giornalmente l'area in questione sia attraversata da diversi impiegati - specie delle ferrovie e dell'ospedale - e, dopo la riapertura delle scuole, studenti.

"Personalmente non ho ricevuto segnalazioni sullo stato delle cose in corso Monviso - sottolinea l'assessore Davide Dalmasso - , ma andremo sicuramente a verificare il più presto possibile. Stiamo procedendo alla manutenzione di tutte le piste ciclabili della città, abbiamo appena finito corso Dante, e le corsie ciclabili sui viali come quella segnalata dal lettore saranno le prossime in accordo e secondo le tempistiche delle ditte coinvolte".