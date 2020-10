Negativi tutti i tamponi alla primaria di Chiusa Pesio

“Come da protocollo, la scuola riaprirà dopo essere stata sanificata. Le persone positive nel nostro paese, dunque, continuano a essere quattro” – spiega il sindaco Claudio Baudino che, in serata, ha incontrato le associazioni sportive per stabilire le modalità di accesso al palazzetto.

“Dopo esserci confrontati con l'RSPP del Comune e alla luce dell’attuale stato di emergenza e della risalita della curva epidemiologica sono stati individuati i punti chiave imprescindibili per la ripresa delle attività. Pur riconoscendo, come amministrazione, un alto valore sociale e preventivo allo sport, non possiamo dimenticarci la sicurezza e la salute, soprattutto in uno spazio pubblico in cui gravitano più associazioni. Al di là di qualsiasi interpretazione, i numeri ci dicono che è più che mai necessario continuare a rispettare le regole che abbiamo imparato in questi mesi. Dipende tutto da noi”.