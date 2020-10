Peveragno non è più "Covid-free", tre i nuovi positivi: "Fondamentale che ogni cittadino faccia la sua parte"

" Dopo mesi di tranquillità anche il territorio di Peveragno non è più libero da Covid-19. Sono stati purtroppo registrati tre casi di positività in un nucleo famigliare e sono in corso le indagini del servizio SISP dell’ASL per il tracciamento dei contatti avuti dalle persone positive ".

E' questa la notizia apparsa oggi (venerdì 2 ottobre) sulla pagina Facebook del Comune di Peveragno, in un posto firmato dal sindaco Paolo Renaudi in persona.

"Questa situazione, unita alle recenti positività riscontrate in comuni limitrofi (Chiusa Pesio e Boves) ci indica che il virus sta circolando e sta riprendendo a diffondersi. A questo punto diventa fondamentale che ogni cittadino faccia la sua parte fino in fondo: rispetto rigoroso del distanziamento fra estranei e non appartenenti al proprio nucleo famigliare, utilizzo delle mascherine come mezzo di contenimento del contagio - prosegue il post - . A tale proposito ricordiamo che la recente Ordinanza della Regione Piemonte richiede l’utilizzo delle mascherine anche nei dintorni degli edifici scolastici, per evitare il buffo e pericoloso fenomeno di ragazzi e bambini ammassati prima dell’ingresso a scuola senza protezioni e senza distanziamento".