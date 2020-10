Pmt di Pinerolo e Cuneo: la nuova proprietà vuole trasformare i dipendenti in commerciali

La A.Celli vuole ricostituire l’ufficio commerciale e impiegare i dipendenti ex Pmt per contattare i clienti storici. Oggi l’azienda toscana ha incontrato i sindacati Fim e Fiom di Pinerolo e di Cuneo ha presentato il piano industriale che sostanzialmente si tradurrebbe nella ricerca di nuovi clienti, attingendo ai contatti storici di Pmt.

L’A.Celli utilizzerebbe per questo ruolo di commerciali i 14 dipendenti che si è impegnata a integrare nel suo personale, sulla base del bando emesso dal curatore fallimentare Leonardo Marta.

La soluzione, però, non piace ai sindacati che vorrebbero difendere la produzione a Pinerolo e a Cuneo e vorrebbero che fossero assunti un maggior numero di lavoratori, tenendo conto delle loro professionalità. Un secondo incontro per tornare sulla questione si terrà il 13 ottobre.