Positivo un bambino del micronido "Il paguro" di Cuneo: domani tampone per 10 compagni e due educatrici

Continuano a registrarsi, nelle scuole di ordine e grado della provincia di Cuneo, casi di positività al Covid 19. Questa volta è toccato ad un bimbo piccolo, che frequenta il micronido comunale "Il paguro" di via Carlo Emanuele III.

Il bimbo era a casa già da tre giorni. Oggi l'esito del tampone per tutta la famiglia, mamma, papà e piccolo, tutti positivi. Sono state attivate le procedure, allertata l'Asl e avvisati i genitori: già domani 10 bambini e due operatrici saranno sottoposti a tampone.

Nessuna interruzione dell'attività per l'altro gruppo presente nell'edificio, che da lunedì riprenderà normalmente a frequentare.

"Casi se ne verificheranno ancora, ma stiamo dimostrando, in perfetta sinergia tra scuole, istituzioni e Dipartimento di prevenzione, che le procedure vengono attivate e tutti i passaggi rispettati, in modo tempestivo ed efficace. Voglio tranquillizzare le famiglie. Purtroppo non riusciremo ad evitare i contagi, ma l'importante è che vengano intercettati e si agisca in fretta", ha detto l'assessora competente Franca Giordano.