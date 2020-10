Rsa e Sars-Cov-2, una battaglia ancora aperta: la Ss Crocifisso di La Morra rimane covid free, ma tiene alta l’attenzione

Le Rsa italiane continuano a essere, per alcuni aspetti, al centro dell’attenzione rispetto all’emergenza Covid-19. Si mantiene alta la guardia e le restrizioni per l’accesso nelle strutture, soprattutto da parte dei parenti degli ospiti. Il personale deve essere sottoposto cadenzatamente a tampone, ogni 15 giorni per il personale sanitario, ogni 25 giorni per gli addetti alle pulizie e ogni 40 giorni per amministrativi e personale di cucina, mentre è assolutamente fatto divieto di accesso ai volontari che, in diverse forme, sono presenze quasi fondamentali nella gestione quotidiana di molte strutture.



A partire dal 24 marzo scorso l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha condotto un’indagine sulle strutture residenziali e sociosanitarie attraverso un questionario contenente 29 domande, che è stato inviato a 3.417 Rsa in tutta Italia. Hanno risposto in 1.356 strutture, circa il 41%, la maggior parte delle quali con sede in Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna.

I risultati dall’indagine, che ha preso in considerazione il periodo 1° febbraio-30 aprile 2020, ha fatto emergere che su 9.154 deceduti in Rsa, 680 erano risultati positivi al tampone, mentre 3.092 avevano sintomi influenzali. In sostanza il 7,4% dei decessi ha avuto un riscontro certo di infezione da Sars-CoV-2, mentre il 33,8% presentava sintomi simil-influenzali, ma non è stato sottoposto a tampone.



Nelle Rsa come sappiamo vengono ospitate persone perlopiù anziane, che già presentano diverse patologie cliniche. Questo le rende maggiormente vulnerabili e soprattutto più esposte al contagio da Covid–19 nella sua forma più grave.



Nel questionario inviato dall’Iss diverse domande hanno riguardato le difficoltà riscontrate dalle strutture nella gestione dell’emergenza, soprattutto per cercare di stabilire quali siano state le cause che hanno contribuito al diffondersi dei contagi.



Una delle complicazioni riscontrante da molte strutture è stata quella legata al trasferimento degli ospiti con sospetto di contagio, o con sintomi riconducibili a un possibile contagio, in strutture ospedaliere adeguate. Più della metà delle strutture che hanno risposto al questionario ha segnalato di aver avuto notevoli difficoltà affinché gli ospiti potessero essere sottoposti a tampone, potendo così velocemente identificare e eventualmente isolare i contagiati.



Come indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), fondamentale per la riduzione della diffusione del contagio dovrebbe essere l’isolamento del sospetto contagiato. Questo spesso non è stato possibile, così come non è stato possibile identificare con certezza i sospetti e tantomeno riuscire a isolarli per mancanza di zone idonee.



Dall’indagine emerge che il 7,7% delle Rsa non è stato in grado di creare zone di isolamento adeguate, contro un 30,7% che è stata in grado di farlo, raggruppando gli ospiti con contagio accertato nelle stesse stanze. Il restante 48,1% ha avuto, invece, la possibilità di avere delle stanze singole per ognuno dei contagiati.



Tornando al trasferimento presso strutture ospedaliere, nel periodo preso in considerazione dall’indagine dell’Iss, emerge che gli ospiti di residenze sociosanitarie trasferiti in ospedale per motivi di salute sono stati 5.292. Di questi il 18,2% è risultato positivo al Covid-19, mentre un altro 38,2% presentava sintomi influenzali, problemi respiratori o polmonari.



Un altro dato emerso dal rapporto, decisamente pesante nei suoi numeri, è quello dichiarato dal 77,2% delle strutture, che ha denunciato la mancanza di dispositivi di protezione individuale adeguati, sia per dare assistenza agli ospiti che per evitare il contagio tra residenti e personale. A questo si somma la denunciata mancanza di un numero adeguato di operatori, le scarse informazioni ricevute circa le procedure da svolgere per contenere l’infezione e la mancanza di farmaci.



In generale i dati riportati variano molto da regione a regione, sia per le diverse condizioni delle strutture prese in esame, ma anche per le diverse procedure adottate dalle Asl e dai distretti sanitari.



Riguardo il personale, in media sono stati riportati 2,5 medici, 8,5 infermieri e 31,7 Oss (operatori socio-sanitari) per struttura, con mediane rispettivamente pari a 2,7 e 24. Circa l’11% delle strutture ha dichiarato di non avere medici in attività fra le figure professionali coinvolte nell’assistenza. Complessivamente, considerando le tre figure professionali, sono presenti mediamente 42,4 operatori per struttura (valore mediano pari a 32 operatori).



Inoltre, fra le figure che operano in struttura, si aggiungono fisioterapisti/terapisti/tecnici della riabilitazione, educatori/animatori, psicologi e assistenti sociali, per una media complessiva di 5,4 operatori per struttura. A questi si aggiungono varie tipologie di figure professionali quali, fra le più diffuse, ausiliari socio-assistenziali, responsabili di attività assistenziali, addetti di assistenza di base, oltre che, ovviamente, addetti alle pulizie e ausiliari cucina, manutentori, personale amministrativo.



Nel report dell’Iss risulta ancora che circa il 21% delle Rsa, ha dichiarato di avere rilevato un caso positivo tra gli operatori sanitari.

Anche tra gli operatori, medici, infermieri e Oss i dati sono pesanti: basti pensare che, fuori dall’indagine Iss, alla fine di giugno risultavano contagiati dal virus 29.476 operatori sanitari, pari al 12,3% dei 240.578 casi totali di contagio in Italia e senza parlare di quelli deceduti.

Leggendo questi dati, per quanto riferiti ai mesi del picco maggiore dal punto di vista epidemico della Sars-Cov-2 si deve fare un plauso a quelle strutture come la SS. Crocifisso Onlus di La Morra che, grazie alla sua direzione e al suo personale, è stata in grado di adottare e seguire protocolli che hanno permesso di preservare la salute dei propri ospiti, ma anche quella del proprio personale, nonostante le rilevate difficoltà oggettive riscontrate.