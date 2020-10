Riattivazione per le linee ferroviarie sospese: Legambiente e FIAB dicono "no" alla trasformazione in piste ciclabili

“La bicicletta non può sostituire il trasporto ferroviario. È e deve rimanere un elemento cardine in un quadro di mobilità sostenibile, ma in un’ottica di intermodalità, non certo di contrapposizione. La scelta della Regione avrà impatti importanti dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico e della sicurezza sulle strade”.

Parole di FIAB e Legambiente, che commentano - criticando in modo netto - la possibilità di una sostituzione delle linee ferroviarie piemontesi sospese sin dal 2012 con piste ciclabili (eventualità nelle ultime settimane sostenuta dall'ente regionale). Secondo le due associazioni l'avvallo di questa possibilità sottolinea "miopia e insistenza in scelte sbagliate e penalizzati" da parte dell'amministrazione piemontese: "Siamo assolutamente favorevoli alle piste ciclabili ma riteniamo che queste debbano inserirsi in una strategia integrata dei trasporti pubblici in grado di fronteggiare la crisi climatica e le condizioni inaccettabili di inquinamento dell’aria e di traffico sulle strade. In questa strategia il treno ha un posto importante e non sostituibile. Le piste a lunga percorrenza hanno un ruolo turistico, importante nella valorizzazione del territorio, ma non possono incidere sulla quotidianità dei trasporti pendolari".

- “E’ chiaro a tutti che le piste ciclabili al posto delle ferrovie sospese non possono essere un’alternativa nelle tratte casa-lavoro o casa-scuola – dichiara Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – ed è scorretto indirizzare de facto gli spostamenti verso la mobilità privata. La scelta fatta dalla Regione Piemonte ha ed avrà un impatto decisamente forte dal punto di vista delle emissioni inquinanti e climalteranti, senza contare il forte contributo alla congestione della circolazione ed al conseguente aumento di rischio di incidenti stradali”.