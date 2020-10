Appesa a un filo per tutta l'estate, a causa dell'emergenza Covid, è pronto a ripartire, a Perugia, Eurochocolate

Appesa a un filo per tutta l’estate, a causa dell’emergenza Coronavirus, è pronta a ripartire la kermesse di Eurochocolate, festa del cioccolato per eccellenza, appuntamento imperdibile per tutti i golosi.

Si svolgerà dal 16 al 25 ottobre, nella splendida cornice di Perugia, da sempre “Città del Cioccolato”.

Il programma non è ancora noto, ma presto sapremo gli ospiti e gli eventi che intratterranno i visitatori (convegni, degustazioni, attività ludico-didattiche, incontri con l’autore, laboratori di dolcezze).

Classico, fondente, al latte, dall’aroma tradizionale agli accostamenti più arditi, il claim di questa 27esima edizione sarà CHOCO DI PAROLE.

“Giocare con le parole – dichiara Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate – appartiene da sempre al nostro DNA, pertanto riusciremo a esprimerci nel migliore dei modi intrecciando il mondo del cacao e del cioccolato con quello del gioco, ma non solo”.

Sarà un’edizione particolare, per cui è stato necessario mettere a punto un piano di gestione flussi, che segue le direttive emanate nel DPCM dell’8 Agosto 2020, in particolare quelle che disciplinano le attività di Sagre e Fiere Locali.

Naturalmente l’evento risentirà fisiologicamente di un calo di visitatori anche perché si dovrà rinunciare a tutte quelle iniziative che possono creare problemi di assembramento, ma gli organizzatori promettono di mantenere intatto il format festoso e goloso della manifestazione.

Tutti coloro che, nelle giornate di sabato e domenica, vorranno accedere agli stand devono iscriversi in anticipo sul portale www.eurochocolate.com, lasciare i propri dati ed effettuare un pagamento di 10 euro con il quale possono ritirare un Kit di prodotti a base di cioccolato e un braccialetto di riconoscimento che permette l’ingresso agli stand della manifestazione, che rispettano rigidamente i protocolli anti-Covid19.

Punto cardine del Piano sarà il controllo della massima capienza effettuato presso i 14 varchi di ingresso, per l’occasione rinominati Ciock In, dislocati nel Centro Storico di Perugia.

La strada è in salita ma si va avanti…

Eurochocolate è un grande evento di importanza internazionale con una lunga storia alle spalle.

Ad ideare la kermesse nel 1994 è stato Eugenio Guarducci, attuale Presidente di Eurochocolate, dopo una vacanza in Svizzera. “Avevo 18 anni – racconta l’architetto – ed ero con mio fratello gemello a Zurigo a trovare due nostre amiche.

Era un pomeriggio soleggiato e decidemmo di trascorrere la serata a Monaco in occasione dell’Oktober Fest. Lì mi trovai subito immerso in un clima di grande festa […] Tutto ruotava attorno alla Birra e c’erano migliaia di persone felici di vivere l’evento […] così mi venne in mente di creare nella mia città qualcosa di simile a ciò che avevo visto a Monaco, utilizzando come attrattore non la birra ma il cioccolato! Dodici anni dopo il sogno diventò realtà”.