Esondazione in valle Vermenagna: a Limone chiusa la statale per il colle di Tenda, isolata parte della frazione Sant'Anna (VIDEO)

Situazione critica in valle Vermenagna dove il torrente è esondato poche ore fa, invadendo le carreggiate di diverse strade, in seguito alle piogge torrenziali che si stanno abbattendo su tutta la zona. Impressionanti le immagini che stanno arrivando alla redazione dell'esondazione a Limone Piemonte e del fiume in piena a Vernante.

A Limone Piemonte la strada statale 20 del Colle di Tenda è stata chiusa all'altezza della chiesa Sant'Antonio e a partire dal km 96 al km 110 nei comuni di Vernante e Limone.

La frazione Sant’Anna, in particolare la zona Fantino Tetti Maschetta, è stata isolata. Sempre in frazione Sant’Anna la strada che sale al Colle di Tenda, al primo tornante (vicino al condominio Rio), è chiusa e al momento non si può proseguire a causa della forte esondazione.

Essendo il Tunnel di Tenda momentaneamente chiuso al traffico, l'Anas suggerisce come percorso alternativo per chi dovesse recarsi in Liguria l’autostrada A6 “Torino-Savona”.