I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Ormea sono intervenuti per liberare la strada comunale in frazione Chionea da alcuni alberi caduti. Al momento la viabilità è stata ripristinata.

Chiuse invece la strada provinciale per Viozene, poco dopo Ponte di Nava, per una frana che ha invaso la sede stradale.

La strada per Monesi e Piaggia dal Colle di Nava è chiusa al traffico in via precauzionale.

Viozene, Upega, Carnino, Piaggia e Monesi al momento sono isolate.