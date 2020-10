Torrente Gesso sorvegliato speciale a Terme di Valdieri (VIDEO)

Sono ore di sopralluoghi in Valle Gesso, a Terme di Valdieri, dove il torrente Gesso è sorvegliato speciale, carico d'acqua e a rischio esondazione soprattutto nella zona di Terme.

Sono al lavoro i tecnici del Comune, che stanno effettuando sopralluoghi, e sono allertati gli agenti di Polizia municipale. Stasera è previsto un incontro, come ha spiegato il sindaco Giacomo Gaiotti, per decidere come monitorare la situazione anche nelle prossime ore.

Lo stesso sindaco ha detto che per ora la situazione è sotto controllo ma molto dipenderà dalle precipitazioni delle prossime ore, che si prevedono comunque abbondanti.