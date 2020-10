Un ferito nello scontro tra due auto in frazione Macellai di Pocapaglia

E’ di un ferito – un 50enne residente a Monticello d’Alba, ricoverato a Verduno in condizioni che ai soccorritori sono comunque apparse non gravi – il bilancio dello scontro verificatosi questa mattina, intorno alle ore 9.50, lungo la Provinciale 261, poco fuori dall’abitato di frazione Macellai di Pocapaglia.



Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la Fiat Idea guidata dal 50enne è andata a scontrasi frontalmente con la Citroen Nemo proveniente in senso contrario con alla guida un 20enne di Piobesi d’Alba.



Il violento urto ha scaravantato i due veicoli fuori dalla carreggiata, con la Fiat che è andata a ribaltarsi nel terreno a lato strada, tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bra per aiutare il conducente a uscire dall’abitacolo e consentire i soccorsi giunti sul posto con due ambulanze – una medicalizzata del 118 e un secondo mezzo della Croce Rossa.



Insieme a loro una pattuglia della Polizia Municipale di Pocapaglia, impegnata nella regolazione della viabilità sul posto e nei successivi rilievi dell’incidente, effettuati col supporto degli uomini del Nucleo Radio Mobile dei Carabinieri di Bra.