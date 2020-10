Alpstation di Cuneo: 10 giorni di grandi offerte!

E’ tempo di grandi offerte: per 10 giorni settembre presso l’Alpstation di Cuneo by Ravaschietto Sport, in Via Cascina Colombaro 35, vi aspettano numerose promozioni.

I clienti potranno acquistare abbigliamento Montura Spring/Summer 2020 e molto altro a prezzi scontati dal 30% al 50%.

I clienti potranno vedere la nuova collezione autunno/inverno 2020/2021 Montura con tutte le novità che il noto brand ha posto in essere in questo periodo.

In anteprima possiamo affermare che Alpstation di Cuneo by Ravaschietto Sport proporrà pacchetti di affitto stagionale e giornaliero (sci, scarponi, pelli) con possibilità di riscatto a fine stagione invernale.

Alpstation di Cuneo by Ravaschietto Sport offre numerosi servizi post vendita quali: termoformatura e adattamento personalizzato di scarpette e scafi di scarponi da scialpinismo, rigenero pelli di foca, riparazione solette sci, affilatura chiodi da ghiaccio e ramponi.

