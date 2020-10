Bonus Covid, c'è l'accordo tra regione e sindacati della dirigenza: assegnati 13.847.115 euro

Compensi e indennità correlati alle condizioni di lavoro contrattuali ed eventuali compensi per lavoro straordinario relativi a marzo-aprile saranno corrisposti ai dirigenti con la retribuzione di novembre. Il resto delle risorse saranno destinate all'attribuzione, ai dirigenti dell'Area Sanità e PTA, di una quota aggiuntiva di retribuzione - che viene intesa al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali e comprensiva di oneri riflessi e Irap - da riproporzionare in base alle giornate di presenza nel periodo marzo-aprile 2020 secondo il seguente schema:

L'assessorato regionale ha manifestato la propria soddisfazione, assieme alla gratitudine morale per l'impegno messo in campo dal personale sanitario nella fase acuta dell'emergenza.

- Fascia 1 – dirigenti dell’Area Sanità direttamente impegnati nell’emergenza Covid-19: massimo 2.000 euro

- Fascia 2 - restanti dirigenti dell’Area Sanità, non rientranti nella fascia 1, in ragione del supporto garantito nell’emergenza COVID-19: massimo 1.000 euro

- Fascia 3 - dirigenti dell’Area PTA, in ragione del supporto garantito nell’emergenza COVID-19: massimo 500 euro