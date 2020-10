Negozi di vicinato verso il cambiamento: l'e-commerce, se abbinato all'esperienza, può essere il futuro

Si è svolta nella suggestiva Crusa Neira di Savigliano la terza convention provinciale annuale di Confcommercio Cuneo.

“20 di cambiamento” è il titolo evocativo dell’incontro a cui è seguito un tavolo di lavoro sulle prospettive e le nuove possibilità del commercio di prossimità verso la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica delle imprese, dopo il difficile periodo del lockdown e la competizione delle grandi multinazionali. Confcommercio ha voluto ribadire la vicinanza e il supporto pratico ai propri soci “Di fronte alla tempesta che ci ha investito non siamo impreparati” ha esordito Marco Manfrinato, segretario generale Confcommercio provincia di Cuneo.

“Siamo qui oggi perché ci siamo sempre stati - ha aggiunto Luca Chiapella presidente provinciale Confcommercio Cuneo -. Non siamo uno slogan di convenienza. Confcommercio sa di non essere la soluzione e di non avere i mezzi da sola, ma non arretra davanti alle difficoltà e ai momenti bui, lavora al fianco dei suoi associati. Non è il covid che ci spinge ad occuparci di innovazione tecnologica. Non iniziamo un discorso nuovo, ma per finalizzarlo a un risultato concreto. Quella tecnologica è la strada maestra anche se non è l’unica. In questo anno abbiamo assistito a cambiamenti impetuosi e inaspettati, il lockdown non è stato un periodo facile per nessuno. Abbiamo visto le serrande abbassate e abbiamo visto rientrare i clienti poco per volta. Abbiamo visto il negozio sotto casa prendersi la rivincita sulla grande distruzione, ma è una vittoria momentanea. L’innovazione è integrativa dei rapporti umani. Ora è venuto il tempo di agire, è la stagione del cambiamento è tempo di innovarci senza guardare con timore la realtà. Dopo la riapertura dei pubblici esercizi emerge un leggero ottimismo. Stiamo portando avanti attività per il sostegno alle imprese. Non importa se gli aiuti hanno etichetta del Mes o Recovery Fund, basta che arrivino. Le Pmi sono la ricchezza del nostro territorio”.

E in riferimento alle difficoltà che deve affrontare la Granda ribadisce l’importanza di concludere servizi e infrastrutture: “È da ridurre il divario digitale sul nostro territorio. L’Asti-Cuneo e il tunnel al colle di Tenda, senza queste opere incompiute non andiamo da nessuna parte. Il covid ha accentuato problematiche già presenti. Il sistema economico cuneese è di fronte a sfide che si trovano in contemporanea su diversi fronti. Il cambiamento tuttavia è un’occasione per crescere e sviluppare nuove opportunità di business”.

“Nessuno si è arreso - ha affermato il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio - le imprese sia quelle più piccole sia quelle più grandi, stanno andando avanti, siamo fiduciosi che presto sia scoperto questo vaccino e che si possa riprendere una vita normale. Ma io vedo un bel segnale soprattutto dalle nuove generazioni. Vedo una grande grinta da parte degli operatori economici. In questa convention si parlerà di futuro, di progresso e questo è sempre positivo”.

“Onore poter ospitare questa terza convention a Savigliano - ha commentato Agostino Gribaudo presidente Confcommercio di Savigliano-. quest’anno ancora più importante. È segno che le nostre realtà stanno facendo uno sforzo per non cadere e rialzarsi. La nostra organizzazione si è stretta come una famiglia assistendo i propri soci e informandoli. Alla Confcommercio di Savigliano, abbiamo attivato lo Sportello evoluzione comunicazione e marketing perché siamo convinti che il proprio lavoro bisogna saperlo comunicare nel migliore dei modi. Ho visto tanta voglia di fare e di reagire, ma dobbiamo aiutare chi ancora non ce l’ha fatta. Dobbiamo mettercela tutta”

Maria Luisa Coppa, presidente Confcommercio Piemonte, è intervenuta facendo il punto sul commercio del Cuneese in questi ultimi difficili mesi.

“È un appuntamento significativo perché arriviamo da mesi di terribile lavoro e ringrazio tutti perché siamo stati uniti a supporto delle nostre imprese. Spesso non ci si ricordava dei piccoli negozi che invece hanno fatto un grande lavoro. Ci sono ancora settori fermi come il turismo e qui siamo nel cuneese dove il turismo è un asset principale. Nel food va un po’ meglio, ma il settore alberghiero è ancora un po’ comatoso. Si sta elevando la preoccupazione nei prossimi mesi. Ma Confcommercio c’è stata, ci sarà”.

“Tra cambiamento innovazione, si inserisce la tecnologia - è il commento del presidente CCIAAA di Cuneo Mauro Gola -. È un percorso complicato, ma qui si inserisce la camera di commercio che si vanta di essere un’agenzia di sviluppo senza crescerne il peso amministrativo. Con Chiapella abbiamo cercato di essere vicini anche concretamente con i bandi per le imprese, il cui scopo è di essere uno stimolo e di avvicinarsi a percorsi nuovi. L’innovazione è qualcosa a cui noi non possiamo abdicare. Adeguatezza e imprevedibilità sono elementi che sono sempre presenti nel nostro mondo.Dobbiamo essere pronti ad affrontare momenti di cambiamento e quindi dobbiamo essere adeguati. Aziende leader non sono state in grado di adeguarsi e sono fallite. Con intelligenza collettiva sono sicuro sapremo vincere le nuove sfide”.

“La fondazione Crc è il carburante di tante iniziative della provincia - ha concluso il presidente della Fondazione Crc Giandomenico Genta - il mondo del commercio è uno dei tanti che stanno vivendo questo periodo difficile. Negli ultimi tempi abbiamo assistito all’indispensabilità dei piccoli negozi nei nostri comuni, se siamo stati di esempio a tante iniziative è perché c’è stato uno sforzo collettivo, una capacità di lavorare insieme, sono stati presenti il mondo produttivo, le istituzioni, coloro che contribuiscono al cambiamento di una realtà come la nostra, che sono sicuro uscirà da questo momento difficile. Ciascuno di noi ora ha la responsabilità di fare il proprio dovere, dobbiamo fare al meglio ciò che pro tempore siamo chiamati a fare. Questo ci consentirà di vedere questa parentesi come proprio una parentesi verso qualcosa di nuovo. Ci vuole qualcuno che distribuisca il prodotto ma anche che accolga il consumatore a casa propria e parte di una comunità. Se stiamo vivendo un po’ meglio di altri e perché Confcommercio è pienamente inserita in questo sistema”.

A seguire è stato il tavolo di confronto con gli ospiti Marco Landi, Michele Mezza, Federico Faggin, Stefano Denicolai.