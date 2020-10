Una mela per la lotta alla Sclerosi Multipla

Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre (giornata del Dono Day) - “La Mela di AISM” ti aspetta anche in Provincia di Cuneo. I banchetti sono stati studiati per rispettare le normative anti Covid19, e rendere l’iniziativa sicura per tutti.