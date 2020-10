A Expocasa è già aria di fine settimana: gli eventi del 2 e 3 ottobre

C’è già aria di fine settimana a Expocasa, la manifestazione dell’arredamento e delle idee per l’abitare: si va verso il finale, e per l’occasione sono numerosi gli appuntamenti a calendario in affiancamento al percorso espositivo tradizionale, che unisce grandi marchi italiani dell’arredamento alle start up innovative.

Oltre a una serie di appuntamenti su prenotazione nell’area de Il Salotto della città e nella sala di Restructura, continuano le consulenze di Incontra l’esperto: A tu per tu con l’ingegnere offre le sue consulenze con orario 17-18.30 per il venerdì 2 ottobre e con orario 15-18.30 per il sabato 3 ottobre; mentre Incontra l’Interior Designer dà appuntamento al solo venerdì con orario 17-18.30.

Qui di seguito il programma completo degli eventi di venerdì 2 e di sabato 3 ottobre 2020.

Expocasa – Il Salotto della città - Calendario eventi

IL VERMOUTH IERI E OGGI

Venerdì 2 ottobre ore 18.30

Un viaggio alla scoperta del Vermouth, dalle sue antiche origini fino alle odierne ed innovative tecniche di produzione che hanno reso questa bevanda conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo

Relatori: Giuseppe Rabottini – Dottore in Economia, da sempre direttore di stabilimento della Turin Vermouth e profondo conoscitore delle tecniche di produzione del Vermouth e liquoreria

Alessandro Felis, Agronomo, giornalista, critico gastronomico ed appassionato di Vermouth.

TORINO, LA CASA DELLA SOSTENIBILITÀ – con Città di Torino

Sabato 3 ottobre ore 18

Accompagnati dall’Assessore all’Ambiente Alberto Unia della Città di Torino i tecnici esporranno alcuni dei temi di una città intenzionata a rafforzare il proprio impegno alla sostenibilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici in una cornice di buon senso e partecipazione.

LIBRICETTE CUCINA ANTI SPRECO – con Paola Uberti

Sabato 3 ottobre dalle 16 alle 17

Il ricettario è un'anteprima del quarto volume dedicato alla cucina anti spreco. Tutti coloro che parteciperanno all'evento avranno la possibilità di scaricarlo gratuitamente.

EVENTI SALA RESTRUCTURA

INCONTRA L’ESPERTO CASACLIMA

Lo spazio Incontra l’Esperto CasaClima, gestito dai Consulenti energetici dell’Agenzia CasaClima di Bolzano, offre ai visitatori la possibilità di primi incontri sul tema del costruire sostenibile con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficienza e al risparmio energetico, all’ambiente e al comfort abitativo.

A TU PER TU CON L’INGEGNERE

Verrà messo a disposizione dei cittadini presso lo stand dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino un servizio per orientarsi tra le più svariate materie che riguardano il territorio di appartenenza e i problemi della vita quotidiana.

Questa offerta di servizi al cittadino, completamente gratuita, viene offerta dagli Ingegneri che partecipano alle Commissioni dell’Ordine ed ha permesso di avviare negli anni scorsi un progetto di collaborazione che da anni ha portato nelle Biblioteche civiche torinesi la figura professionale dell’Ingegnere.

INCONTRA L’INTERIOR DESIGNER

Se stai arredando casa o pensi che una delle tue stanze abbia bisogno di un restyling, le progettiste di interni di AIPI, saranno a Expocasa per aiutarti con consigli personalizzati. Ricordati di portare con te alcune foto della stanza (anche in versione digitale) e una pianta con le misure.

SICUREZZA E SANIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI – con Ordine degli Ingegneri di Torino

Sabato 3 ottobre alle 11 e alle 13

Il parco giochi è il luogo per eccellenza dove giocano e si divertono le persone più importanti: gli adulti di domani! La sicurezza deve nascere by design (ossia a partire dal progetto) e oggi più che mai l’attenzione deve essere posta anche sul contenimento epidemiologico e sanificazione.

Relatori: F.M. Vinardi, ingegnere forense, Segretario dell’Ordine Ingegneri di Torino

R. Amateis, ingegnere esperto in sicurezza, consigliere della Fondazione dell’Ordine Ingegneri di Torino

Special guest F. AUDRITO, architetto fondatore di Studio65

(Rilascio di crediti formativi)

SUPERBONUS 110% : OPPORTUNITÀ E PRIME LINEE INTERPRETATIVE – con CNA

Sabato 3 ottobre alle 16 e alle 18

In questa importante fase di novità normative CNA intende supportare imprese ed utenti che vorranno comprendere le opportunità derivanti dall'applicazione del Superbonus 110%.

Programma incontri

Area incontri stand Camera di commercio di Torino – Città di Torino

VENERDÌ 2 OTTOBRE

Il design come strumento di sviluppo d’impresa, valorizzazione della produzione e leva competitiva sui mercati nazionali ed esteri (Diego Albesano - Camera di commercio di Torino | Sara Fortunati - Circolo del Design |Francesco Carota - Cargo Visual Office | Gianmarco Cavagnino - Studio 33|Costante Marengo - Arcos Interior)

Ore 15.30 - 16.30

Presentazione dei progetti: Ask to Design, la piattaforma che unisce i punti tra imprese che vogliono innovarsi e i migliori designer sulla piazza e Piemonte Home & Design, una nuova formula per promuovere all’estero le aziende piemontesi del sistema casa.

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria

FaciliToxTo: presentazione imprese innovative sostenute dalla Città di Torino nell’ambito del progetto FaciliToxTo

Ore 19.30 – 20.30

Midori ha realizzato il dispositivo NED, un innovativo sistema di analisi dei consumi energetici domestici con l’obiettivo di diffondere la cultura del risparmio energetico.

Relatori: Christian Camarda, Virginia Vassallo, Francesca De Santis. i-TES srl Il progetto prevede la validazione di un prototipo industriale di un dispositivo di accumulo termico da affiancare in retrofit ai termosifoni domestici. Il dispositivo permette di migliorare le prestazioni del termosifone installato, riducendo le emissioni di CO2.

SABATO 3 OTTOBRE

FaciliToxTo: presentazione imprese innovative sostenute dalla Città di Torino nell’ambito del progetto FaciliToxTo

Ore 10.00 – 11.30

Maid for a day è un progetto che offre servizi di pulizia domestica di qualità prenotabili on line in meno di un minuto. In particolare, l’azienda si è specializzata nel settore degli affitti a breve termine mirando a diventare una leader nell’intera gestione operativa di tale settore.

Relatori: Ludovica Fusco, Matteo Gros, Pier Antonio Cazzola Box4Young è un cofanetto regalo per under 18, in cui si può trovare un catalogo di attività ed esperienze culturali, sportive, artistiche, ludiche e formative. L'obiettivo è proporre idee regalo esclusive, di qualità, che permettano ai giovanissimi di crescere sviluppando curiosità, apertura mentale e spirito di intraprendenza. Relatori: Giovanna Moranelli, Agnese Moranelli Comfort Parcel

L’obiettivo di Comfort Parcel S.r.l. è quello di creare un sistema di gestione dei check-in, check-out e gestione della consegna chiavi a distanza e digitalizzato, eliminando, nel caso degli appartamenti affittati a breve termine, l’obbligo da parte dell’host di recarsi di persona ad effettuare la consegna delle chiavi, e permettendo alle strutture ricettive quali alberghi o residence di offrire un servizio di reception 24 ore su 24.

Relatori: Andrea Sanna, Vittorio Eusebi, Annalisa Tutone

