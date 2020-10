Presentata la 35^ edizione dell’iniziativa benefica “Strafossan” (VIDEO)

In programma nel weekend dal 9 all’11 ottobre la 35° edizione dell’iniziativa benefica “Strafossan”.



La corsa rappresenta da 35 anni per la città, un momento benefico al sostegno di servizi utili alla comunità. Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 il comitato non ha voluto rinunciare alla raccolta fondi, destinando tutto il ricavato a sostegno delle scuole di qualsivoglia ordine e grado.



La manifestazione, sostenuta dagli storici sponsor, Maina, Fondazione cassa di Risparmio di Fossano, Viglietta Matteo Spa e Tipografia Ferrero e Salome, ha riscontrato il pieno sostegno anche dal comune di Fossano.



Con la collaborazione dell’Ascom cittadina, tutti i negozi aderenti alla carta fedeltà convenzionata con il giornale La Fedeltà, applicheranno fino al 30 novembre, a chiunque si presenti con il pettorale, la medesima scontistica proposta con la carta.



La vendita dei pettorali è già in corso presso il punto vendita in piazza Manfredi alla quale si aggiungono l’edicola del Duomo e la Palestra Sport Point.



Porta i saluti del sindaco l’assessore allo sport e alle manifestazioni Donatella Rattalino la quale esprime contentezza per la riuscita di questo momento importante per la città. Ringrazia anche tutte le associazioni di volontariato l’assessore, i quali renderanno possibile la Strafossan e che hanno aiutato l’amministrazione nell’organizzazione di un’estate di eventi nella città degli Acaja.

Esprime soddisfazione, il segretario generale della CRF Monica Ferrero, per la realizzazione di una manifestazione che non era scontato organizzare e sottolinea la finalità della manifestazione, non solo dal punto di vista sportivo ma anche per il beneficio che tutte le scuole ne ricaveranno.



Conclude l’organizzatrice Elena Parola la quale parla di un’associazione - quella della Strafossan - che è riuscita a fare rete con tutte le altre per la riuscita della corsa. L’obiettivo era quello di mantenere la tradizione: la seconda domenica di ottobre a Fossano c’è la Strafossan e, anche quest’anno, non mancherà.