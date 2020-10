La musica di Bach a Rittana per il Voxonus Festival

Il debutto di Voxonus Festival nel Comune di Rittana è nel nome di Johann Sebastian Bach, con il programma "La Bibbia della Musica". Questo il titolo del concerto che domenica 4 ottobre segnerà il penultimo appuntamento della rassegna di musica barocca, dopo i successi di Brondello, Acqui Terme e della Certosa di Pesio. Alle 17.30, presso il Centro Incontri del comune, Claudio Gilio, musicista di fama internazionale e direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Savona, accompagnerà il pubblico con il suono della sua viola in un percorso musicale intenso e suggestivo. Al centro del programma, le Suites del grande compositore tedesco (Suite N°1 in Sol magg., N°3 in Do magg.).