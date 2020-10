Riparte Attraverso le Alpi 3, il progetto conclusivo di Terract, in viaggio con gli asini tra Italia e Francia

Tutto pronto per il cammino Attraverso le Alpi 3 con partenza da Cuneo il 5 ottobre e arrivo a Cuneo il 18 ottobre.

Attraverso le Alpi 3 è l’atto conclusivo del progetto TERRACT che ha per scopo la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico dell’area alpina tra Italia e Francia, attraverso l’uso metodologico del Teatro sociale e di comunità. TERRACT rientra nel Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020 e prende vita dalla collaborazione di Social Community Theater Centre | Corep di Torino con la Compagnia Il Melarancio di Cuneo e il Théâtre National de Nice, che per tre anni ha animato i paesi delle Alpi Marittime.

Un’occasione per rincontrare, le Comunità, gli Enti e le Associazioni, che sono stati i protagonisti di questo inclusivo ed esaltante progetto, per restituire un racconto dell’intera esperienza e per immaginare insieme nuovi sviluppi e nuove future azioni. Accompagnati dagli asini, nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza Covid-19, dieci camminatori compiono un viaggio sui sentieri e sulle strade delle nostre montagne, invitando la gente a percorrere un tratto di cammino insieme a loro, per scoprire e vivere il territorio e per unire idealmente l’Italia e la Francia.

Per chi volesse partecipare e per ricevere informazioni si prega di contattare il numero: 389 0975767 o scrivere una e-mail a europa@melarancio.com