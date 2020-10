Salita nazionale ed europea bagnata per Leone, Musso e Carletto

Sabato 26 e domenica 27 settembre si è disputata in provincia di Arezzo, e precisamente a Pieve Santo Stefano, la gara in salita denominata “Passo dello Spino”, valida come terza e quarta prova di Campionato Italiano ed Europeo di tutte le classi, alla quale hanno preso parte i conduttori del Moto Club Drivers Cuneo Stefano Leone, Ezio Musso e Carletto Alessandro Renzo.

Con un tempo pessimo, soprattutto la domenica, quando è piovuto tutto il pomeriggio, Stefano Leone ha conquistato due terzi posti nel Campionato Europeo Supermoto Open, classificandosi terzo anche in campionato.

Impegnato anche nel Campionato Italiano nella Classe Supermoto Open, sempre in sella alla Husqvarna 690, Leone si è piazzato rispettivamente terzo e secondo nelle due giornate di gara e due volte primo nella Cronoclimber 250, in sella ad una Aprilia 250 2T.

Gli altri due conduttori del club cuneese hanno gareggiato nel Campionato Italiano Naked e nella Cronoclimber Naked con alterne fortune.

Al sabato Alessandro Renzo Carletto (Honda 600), si è aggiudicato la Cronoclimber classe Naked, dove Musso (Triumph 675) ha concluso in quinta posizione, mentre nel Campionato Italiano Naked Carletto è stato terzo e Musso quinto.

La domenica Musso si è preso la rivincita facendo sua la Cronoclimber della classe Naked mentre Carletto è stato terzo. Nella prova di Campionato italiano Musso ha chiuso in quinta posizione, seguito da Carletto.