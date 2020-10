Marco Lovera e Adriano Marino in Croazia per l’ICGP

Il buschese Marco Lovera (M.C. Drivers Cuneo) ed il saviglianese Adriano Marino (M.C. 100 Torri) hanno affrontato la lunga trasferta fino alla lontana Croazia, per prendere parte alla gara dell’ ICGP (International Classic GP), riservata alle moto d’epoca da competizione della classe mista 250-350.

Essendoci poche presenze causa Covid, l’iscrizione dei due cuneesi è stata accettata di buon grado dall’organizzatore Eric Saul, ex del motomondiale, per cui hanno potuto correre sia al sabato che alla domenica con le loro moto, rispettivamenteuna Yamaha TZ 250 ed una Honda 250 RS GP.

Sulla pista di Rijeka al sabato si è imposto l’italiano Gabriele Gnani, che correva fuori classifica con il suo 125, mentre Adriano Marino ha conquistato la vittoria nella 250, con Marco Lovera terzo di categoria e quinto assoluto, preceduto da due piloti in sella alle 350.

La domenica nuova vittoria di Gnani, con Marco Lovera secondo delle 250 e terzo assoluto, preceduto da un conduttore francese.

“E’ stato un week end stancante ed impegnativo, in cui abbiamo gareggiato su un tracciato tecnico e veloce, con curve velocissime e staccate da cardiopalma - ha riferito Marco Lovera - ma sono soddisfatto delle mie prestazioni, in quanto partecipo per puro divertimento e niente di più. Ringrazio Adriano Marino per la compagnia e l’assistenza e l’organizzatore Eric Saul, che ha accettato la nostra iscrizione”.

Il prossimo appuntamento con l’International Classic GP è fissato per l’11 di ottobre, quando si correrà a Misano Adriatico.