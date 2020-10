Nasce il Coordinamento provinciale della "Gioventù nazionale" targata Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia annuncia con orgoglio la costituzione del primo coordinamento giovanile del partito in Provincia di Cuneo.

L’incarico di coordinatore provinciale del neonato gruppo di Gioventù nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, è stato affidato ad Alberto Deninotti, giovane amministratore, attualmente assessore alle Politiche giovanili, allo Sport e al Turismo del comune di Marene.

“L’inaugurazione di questo nuovo circolo giovanile mi rende profondamente felice. Si tratta di una nuova, ulteriore dimostrazione che Fratelli d’Italia è, al momento, l’unico partito che sta investendo pienamente sui giovani.

Il futuro del nostro Paese richiederà sempre di più amministratori competenti e preparati e siamo certi che, in questo, Fratelli d’Italia saprà dare il migliore contributo.

Un grande augurio di buon lavoro ad Alberto, che saprà guidare e far crescere al meglio il nuovo Coordinamento Provinciale di Gioventù Nazionale” commenta William Casoni, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

“I giovani sono il nostro futuro: è pensando a loro che Fratelli d’Italia porta avanti tutte le sue principali battaglie.

Vogliamo lasciare ai nostri figli un Paese all’avanguardia e moderno, ma soprattutto forte e fedele ai propri valori. É nostro preciso dovere, in questo, promuovere sempre le istanze che provengono dai più giovani.

Fratelli d’Italia può già vantare un grande numero di amministratori e dirigenti di partito al di sotto dei trent’anni: siamo, e lo dico con orgoglio, il partito che più, da sempre, ha scommesso su di loro.

La nascita, quest’oggi, di un coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale lo conferma.

Sono certa che il gruppo crescerà, radicando ancora di più il partito sul territorio e creando un terreno sempre più fertile per il futuro del nostro meraviglioso Paese” dichiara l’onorevole Monica Ciaburro.

“Un grande augurio ad Alberto: Fratelli d’Italia continua a crescere e la costituzione di un gruppo giovanile a Cuneo è un passo importantissimo. Anche in Piemonte, i giovani svolgono un ruolo chiave e non dobbiamo mai dimenticarcene” commenta il capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni.

“É per me un grande onore ricevere l’incarico di coordinare il primo gruppo di giovani di Fratelli d’Italia in Provincia di Cuneo” aggiunge Deninotti.

“Spesso, la politica ha descritto noi ragazzi come “bambocconi”, ma non è così: siamo qui, pronti a rimboccarci le maniche per dare il nostro contributo alla crescita del partito, al servizio del nostro Paese.

Saremo sempre presenti sul territorio, pronti a rispondere a tutte le istanze dei cittadini. E non solo: lanceremo a breve una campagna di tesseramento.

Tutti i ragazzi al di sotto dei trent’anni che volessero impegnarsi in prima linea per l’Italia saranno i benvenuti” conclude.