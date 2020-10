Nel giorno del processo di Catania, la Granda a sostegno di Matteo Salvini

Il prossimo fine settimana la Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo scenderà nuovamente in piazza a sostegno del proprio Segretario Matteo Salvini nei principali centri della Granda, tra cui: Bra, Borgo San Dalmazzo, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano.

"In concomitanza con il processo di Catania che vede Matteo Salvini ingiustamente chiamato a giudizio - commenta il commissario provinciale senatore Giorgio Maria Bergesio - abbiamo organizzato sul territorio numerosi gazebo e presidi per, da un lato, supportare il nostro capitano e, dall'altro, sensibilizzare la popolazione su un processo che vede imputato Salvini per aver fatto ciò che la popolazione gli richiedeva, ovvero difendere i nostri confini".

"Come ogni volta ci siamo subito attivati in Granda e abbiamo predisposto presidi in tutti i principali centri della Provincia presso i quali vi invitiamo a venire a firmare".

"Una politica giusta quella portata avanti da Matteo Salvini quale allora ministro dell'Interno - commenta l'onorevole Flavio Gastaldi - cui si contrappone l'attuale politica migratoria del Governo giallo-rosso fatta di flussi totalmente fuori controllo, a discapito degli italiani, della loro sicurezza e salute.

Vi aspettiamo quindi numerosi questo weekend presso i nostri gazebo".