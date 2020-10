È tempo di festa della Madonna del Rosario alla Villa di Verzuolo, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020

Un ricco programma a partire dalle ore 21 di sabato 3 ottobre con la Corale Tre Valli in concerto all'Antica Parrocchiale della Villa. Ingresso controllato per garantire il distanziamento.

Domenica 4 ottobre alle ore 10 l'inaugurazione dei festeggiamenti alla presenza delle Autorità. Poi si darà il via all'apertura della XII edizione Arte e Artigianato nel Borgo Antico, della XI edizione Angolo della Natura, della Mostra Ortofrutticola Prodotti della Collina, e si svolgerà l'esposizione delle Vespe e dei mezzi storici in collaborazione con il Vespa Club Verzuolo. Contemporaneamente sarà sempre aperta l'area bimbi con fantasia animatrice.

Alle ore 12.30 polenta da asporto. Il menù completo è composto da: antipasto, polenta concia e con spezzatino, dolce, a € 9, solo polenta a € 6. Obbligatoria la prenotazione entro venerdì 2 ottobre presso El Mercà d’la Villa in via Castello 60/62 a Verzuolo - telefono 0175.86242 oppure presso la Gastronomia Sale&Pepe in Corso Re Umberto 27 a Verzuolo - telefono 0175.85716

Nel pomeriggio ci sarà la Castagnata, frittelle di mele e visita guidata alla Chiesa della Confraternita a cura del Acv e per tutto il pomeriggio musica itinerante con l'orchestra Paolo, Alberto e la Band, a altri vari intrattenimenti.

All'evento funzionerà il servizio bar e servizio navetta da piazza Willy Burgo e via Rovasenda fino a Piazza Bottini dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 18.

Si raccomandano: l'uso di mascherina, igienizzazione delle mani ed evitare gli assembramenti.

Per tutte le informazioni: pro.villa@virgilio.it - 329.2169741

www villadiverzuolo.it