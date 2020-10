Era a processo con l’accusa di lesioni nei confronti della ex moglie: condannato

Si è concluso in mattinata il processo contro A.R., uomo di origini marocchine accusato dalla ex moglie, sua connazionale, di averle provocato delle lesioni: di una frattura sternale, una contusione craniale e una allo zigomo destro. Nel referto ospedaliero, una prognosi di 25 giorni.

I fatti risalgono alla sera del 12 novembre 2018. I due si erano sposati nel 2007 e nel 2016 si sono separati: lei all'epoca dei fatti viveva a Racconigi con la figlia di cinque anni e lui a Milano.

“Erano circa le 20 e quella sera il mio ex marito è arrivato a casa mia, io ero con nostra figlia. Era ubriaco ed era molto arrabbiato, non l’avevo mai visto così: lui è una brava persona. Voleva portare via la bambina, io ho cercato di fermarlo e lui mi ha spinta contro il muro e mi ha tirato uno schiaffo. Ho provato a difendermi ma non ci sono riuscita. Ho sbattuto violentemente la testa. Sono caduta a terra e lui mi ha colpita allo sterno. La bambina era molto spaventata ed è scappata in camera sua. Lui poi se ne è andato ed io ho chiamato i Carabinieri e l’ambulanza” queste le parole della vittima.

Alla discussione del processo è intervenuto come testimone il maresciallo che quella sera aveva raggiunto il luogo a seguito della chiamata della donna, confermandone la versione.

Il p.m. titolare del fascicolo ha richiesto per A.R. 11 mesi di reclusione: “Dalle dichiarazione rese in aula, emerge chiaramente che la vittima vuole solo essere tutelata affinchè episodi del genere non accadano più: non si è infatti costituita parte civile, non vuole il risarcimento. La cosa grave è che i fatti sono avvenuti davanti ad una bambina di cinque anni”.

Il processo si è concluso con la pronuncia della sentenza nei confronti dell’imputato: condanna a 8 mesi di reclusione e al pagamento delle spese della causa con beneficio di sospensione condizionale della pena.