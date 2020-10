L’Inno alla Gioia, inno della Ue, da Saluzzo all’unisono con altre 50 città italiane

Concerto a porte chiuse, ma online a porte aperte sul sito della Fondazione CrSaluzzo e in diretta streaming ( www.risuonaitalia.it.) all’unisono lungo tutta la penisola.

Dall’interno della chiesa dell’ex Monastero di Santa Maria della Stella, ieri giovedì 1° ottobre anche Saluzzo, grazie all’adesione all’iniziativa della Fondazione CrSaluzzo che qui ha nuova sede, ha partecipato, per la prima volta, a “RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità”.

Un concerto simultaneo di orchestre giovanili in 50 città, che si è aperto con l’esecuzione dell’Inno alla gioia, inno ufficiale della Ue.

Ad eseguirlo è stato il Quintetto d’Archi del corso di Obiettivo orchestra, percorso di alta formazione musicale promosso dalla Scuola APM e la Filarmonica Teatro Regio di Torino.

Il loro programma è stato preceduto dal brano "For the Beauty" di John Rutter, un moderno cantico delle creature, cantato dal Soleri Bertoni Choir, il gruppo corale dell’Istituto diretto da Enrico Miolano.

Presenti il presidente della Fondazione CrSaluzzo Marco Piccat con la presidente della Fondazione Apm nonché dirigente del Soleri Alessandra Tugnoli.

"Da Trento alla Sicilia per condividere un momento comune in una Italia che vuole vivere nella dimensione europea – Marco Piccat – I giovani e la musica sono la chiave per portare avanti questo messaggio".

"In un anno difficile, la musica con il suo linguaggio universale diventa un importante strumento di comunicazione. Bello condividere insieme agli altri gruppi l’Inno alla Gioia - le parole della presidente Apm Tugnoli, che ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione musicale dei giovani.

Risuona Italia, promosso da Acri e realizzato con la media partnership di TGR Rai, si tiene in occasione della Giornata europea delle fondazioni, lanciata da Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe), l’organizzazione che riunisce le associazioni di fondazioni del continente.

L'evento non si è concluso con il concerto simultaneo alle 11 ma fino a sera si sono susseguiti in Italia eventi di piazza, incontri, presentazioni, mostre e laboratori, per “raccontare” – con la voce dei protagonisti e le testimonianze del territorio – le tante storie di inclusione sociale promosse dalle Fondazioni. www.risuonaitalia.it.