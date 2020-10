Saluzzo al Denina consegnate le borse di studio dedicate alla memoria di Anna Perruchon

Martedì 29 settembre, presso l’Istituto Denina di Saluzzo, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di “Perruchon Anna” destinate ad alunni del corso Cat e relative all’anno scolastico 2019/2020.

L’incontro, alla presenza del Dirigente, professor Flavio Girodengo, dei familiari della Signora Perruchon, dei ragazzi destinatari del premio e dei loro familiari, si è tenuto nella bella cornice del cortile interno della scuola e nel rispetto della normativa Covid.

I vincitori sono due ex alunni della classe quinta geometri che hanno brillantemente terminato il loro percorso di studi a giugno: Patrik Martino (premiato per la media dei voti più alta alla fine del primo trimestre) e Stefano Gallino (per merito e impegno), entrambi già attivi nel mondo del lavoro. Il terzo studente protagonista è Luca Maero, attualmente in seconda geometri e premiato per l’impegno nello studio durante lo scorso anno.

Il Dirigente ha espresso la soddisfazione di potersi finalmente incontrare per vivere momenti importanti per la scuola che testimoniano la volontà dei giovani di dedicarsi con costanza alla realizzazione di un concreto obiettivo di successo scolastico, e la professoressa Stefania Vottero ha ricordato la motivazione alla base della borsa di studio: valorizzare chi si impegna quotidianamente e con disciplina per ottenere il massimo risultato possibile.