Saluzzo, Autun a la Villa, una giornata nel parco e a Villa Belvedere

Villa Belvedere Radicati ( in via San Bernardino) apre domenica 4 ottobre i cancelli di parco e dimora, per la quarta edizione di "Autun a la Villa" una giornata nel parco ( ad ingresso libero) e alla storica dimora. Apertura dalle 10,30 alle 18,30.

Alle 12,30 pranzo con polenta e spezzatini, formaggi o variante vegetariana. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 ottobre.

Durante la giornata visite guidate alla Villa dove all'interno continua l’esposizione di fotografia artistica di Cristina Pedratscher.

Alle 16,30 il concerto della Corale “Le tre Valli” di Saluzzo che presenta il programma “Cantè noste radis”.

Altre informazioni: Associazione Arte Terra Cielo: 349.6042427 – 333 4414980- 335 8061229.