Enrico Vaudagna abilitato ad allenare portieri fino alla serie A: primo allenatore in Granda ad ottenere questo risultato

Il saluzzese Enrico Vaudagna ha conseguito la laurea di Allenaotore Portieri Professionista presso l'"Università del Calcio" di Coverciano.

A comunicarlo lo stesso Vaudagna sul proprio profilo facebook.

"Oggi realizzo il mio sogno - spiega il coach dei numeri 1 della provincia di Cuneo - la "Laurea di Allenatore Portieri Professionista, titolo massimo per un Allenatore Portieri e che abilita ad allenare Portieri fino alla Serie A."



"Il fatto di essere il primo Allenatore Portieri della Provincia di Cuneo a raggiungere questo traguardo - continua il post - mi riempie di orgoglio e mi auguro che molti altri colleghi seguano il mio percorso, per arrivare a diffondere sempre di più la cultura del N.1 nella nostra Provincia Granda. Oggi finisce il mio percorso dietro i banchi di scuola ma continuerò ad aggiornarmi giorno per giorno e ad imparare cose nuove sui campi. L'auspicio e' che i Portieri che ho e che avro' la fortuna di allenare, beneficino di questo mio percorso."



"Ringrazio i miei genitori, i docenti di questi anni di studi, gli Allenatori che ho avuto, i colleghi di staff di questi anni, i dirigenti che hanno creduto in me ed il grande Ezio Cascianelli. Dedico tutto questo ai miei super-figli Estrella e Pedro Simon. "