Parte domani la terza edizione dei Campionati Italiani Giovanili di Duathlon a Cuneo

Sabato 3 e domenica 4 ottobre Cuneo torna ad ospitare, per il terzo anno consecutivo, i Campionati Italiani Giovanili di Duathlon, manifestazione sportiva nazionale organizzata dall’Asd Cuneo 1198 Triteam su mandato della Fitri (Federazione italiana triathlon), con il patrocinio del Comune di Cuneo, dell’Atl del Cuneese, dell’Associazione WeCuneo, della Regione Piemonte, del Coni Piemonte, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e il sostegno di molti sponsor privati, tra cui il gruppo industriale Merlo Spa e la BCC Caraglio.



La manifestazione, inizialmente programmata il 4 e 5 aprile scorsi e poi rimandata causa COVID, si svolge in pieno centro città, tra piazza Galimberti, via Roma e viale Angeli (in allegato il dettaglio dei percorsi), e vede la partecipazione di quasi mille under 23 provenienti da tutta Italia, tra cui numerosi cuneesi. Le gare inizieranno sabato 3 alle ore 8,00 e si concluderanno la sera alle ore 19,00 circa, mentre la domenica 4 inizieranno sempre alle ore 8,00 e si concluderanno alle 14,00. Il programma si snoda su diversi percorsi ciclistici e di corsa, con competizioni individuali e sfide a squadre su distanze massime di 3 km di corsa e 10 km di bici. La zona cambio è allestita in Piazza Galimberti, da dove prendono il via sia la frazione ciclistica, che si snoda lungo il Viale degli Angeli, sia i percorsi di corsa, che prevedono tutti la partenza dalla sede stradale lato Casa Galimberti, per poi buttarsi su via Roma in percorsi la cui lunghezza varia a seconda della categoria di appartenenza degli atleti e che al massimo arriva all’altezza di Palazzo San Giovanni.



Il titolo di Campione Italiano individuale viene assegnato alle categorie Youth A e B, mentre la categoria Ragazzi (12/13 anni) partecipa al Trofeo Italia e le categorie Junior e Under 23 (20/23 anni) fanno la Coppa Italia. La domenica invece vengono assegnati i titoli italiani per le categorie Youth A e B (14/19 anni), Junior e Under 23.





"Questa è la prima manifestazione sportiva di rilievo nazionale che si svolge in città dopo un lungo periodo di “stasi” – dichiara Cristina Clerico, assessore allo Sport della Città di Cuneo – un importante segnale di ritorno alla normalità per superare gli ultimi mesi caratterizzati da chiusure e rinunce. Una conferma del fermento del nostro movimento sportivo in una due giorni in cui Cuneo ospiterà 1.000 giovani e giovanissimi atleti di una disciplina capace di coniugare due attività parte del nostro Dna sportivo cittadino: mezzofondo e ciclismo."