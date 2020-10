Il maltempo flagella la Valle Roya, crolla un pezzo di strada: la RD640 resta bloccata almeno fino a domani, Tenda chiuso

Un nuovo smottamento di vaste dimensioni in valle Roya, questa volta tra Tenda e la stazione di Vievola. Come conferma il primo cittadino di Tenda Jean Pierre Vassallo le operazioni di ripristino sono in corso dopo l’importante smottamento causato dal maltempo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre, nei pressi della stazione Paganin a San Dalmas di Tende.



Mentre è apparsa in queste ore sul gruppo Radar Traffic Valle Roja la foto di un tratto di strada crollato, quella sopra il ponte di Scara. Il paese di Tenda è isolato.



Come conferma a Targatocn.it il primo cittadino transfrontaliero Vassallo la strada RD640, a Paganin, non riaprirà almeno fino a domani mattina. Sul posto le perizie geologiche che stanno valutando i livelli idrometrici del fiume Roya dopo la molta pioggia caduta in queste ore.



I tecnici Anas dopo un’attenta valutazione hanno optato per la chiusura a tempo indeterminato del valico di Tenda.

Questa la situazione alle 19.30 di oggi 2 ottobre in Val Roya:

A causa di una frana, la RD 6204 (Saint-Dalmas-de-Tende) è tagliata al traffico in entrambi i sensi, 3 km dopo Saint-Dalmas-de-Tende verso Fontan, dal 2 ottobre 2020 alle 12 per un periodo indeterminato.