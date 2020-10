“Troppe arie” la musica lirica come non l’avete mai sentita al teatro Magda Olivero di Saluzzo

Domani sabato 3 ottobre alle 21 al cinema Teatro Magda Olivero, in via palazzo di città, in scena il Trio Trioche in “Troppe arie” lo spettacolo, una scampagnata teatrale che porta instancabilmente in tutta Italia e all'estero i virtuosismi della vecchia soprano in tour, con nipote e badante al seguito.

Alcune delle opere più famose vengono reinterpretate con l'ausilio di pianoforte, flauto e tanti bizzarri oggetti che diventano improvvisamente strumenti, in un susseguirsi di gags, melodiosi canti e clownerie.

Sul palco troveremo la pianista Franca Pampaloni, il flautista Nicanor Cancellieri e la cantante Silvia Laniado.

Una serata adatta alle famiglie che si inserisce nel percorso di Start/Storia Arte Saluzzo, rassegna di Artigianato Antiquariato e Arte contemporanea che si snoderà fino a novembre.

Sarà anche un’occasione per riscoprire il teatro Magda Olivero che si appresta ad aprire il nuovo cartellone di appuntamenti musicali, cinematografiche e teatrali. Ingresso: intero 12euro, ridotto 10 euro under16 euro 5. prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it Tel. 0175.219760 – 329.0488854.

Lo spettacolo fa parte del Festival "Concentrica", nella sua ottava edizione che conta più di venti diversi luoghi tra Piemonte e Liguria e dieci mesi di programmazione. Fittissimo il programma pensato per riattivare lo spettacolo dal vivo e la partecipazione attiva. Il Comune di Saluzzo, l’ Associazione Ratatoj e la Fondazione Bertoni da quest'anno entrano a far parte dell'orbita di Concentrica. Lo spettacolo è promosso da Piemonte dal Vivo.