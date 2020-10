A Dronero le nuove proposte del Cinema Iris

Venezia 77 ha riacceso le luci dei cinema e della speranza…

Dopo il successo con la proiezione del film “Volevo Nascondermi” di Giorgio Diritti, in collaborazione con il Museo Mallé, il Cinema IRIS di Dronero conferma la linea delle proposte di qualità. Direttamente dalla 77^ edizione del Festival del Cinema di Venezia, sono infatti in programma tre fine settimana all’insegna delle migliori pellicole italiane in concorso. Il tutto in assoluto rispetto delle misure anti-contagio Covid-19, come spiega il Direttore Amedeo Cilenti: “Ho pensato, per il distanziamento, a mettere nei posti che non devono essere occupati delle vecchie locandine dei film. Mi sembrava più bello, più accogliente!”.

Questi gli appuntamenti previsti:

Venerdì 2 ottobre ore 21:00; sabato 3 ottobre ore 21:00; domenica 4 ottobre ore 21:00

L’inizio con la proiezione di “MISS MARX”, il film Susanna Nicchiarelli. Si tratta di una coraggiosa rilettura punk rock della figura di Eleanor Marx, figlia ed erede ideologica di Karl.

Venerdì 9 ottobre ore 21.00; sabato 10 ottobre ore 21:00; domenica 11 ottobre ore 21:00

Si prosegue con “PADRENOSTRO” di Claudio Noce, bellissimo e straziante ritratto di un rapporto padre-figlio con un magistrale Pierfrancesco Favino, vincitore della Coppa Volpi come miglior interprete.

Venerdì 23 ottobre ore 21:00; sabato 24 ottobre ore 21:00; domenica 25 ottobre ore 21:00

Conclude il ciclo dei fine settimana dedicati a Venezia 77 “LACCI” di Daniele Luchetti. È la storia di un carnage domestico, sacrificio vano di una coppia e di una generazione post ’68. Il film ha aperto questa edizione del Festival del Cinema.

Per maggiori informazioni contattare il numero 3935625551 oppure collegarsi alla pagina facebook “cinemateatro iris”.