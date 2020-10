Acqua torbida nel Cuneese, tecnici al lavoro per ripristinare il servizio

Fra le conseguenze indirette del maltempo abbattutosi sulla Granda nella notte, anche l'intorbidimento dell'acqua riscontrato in numerosi Comuni della provincia serviti dall'Azienda Cuneese dell’Acqua, i cui operatori sono al lavoro per risolvere il problema dovuto alle intense piogge che hanno provocato danni alle reti nei Comuni della Valle Vermenagna, della Valle Tanaro e del Cebano. Le criticità maggiori sono localizzate nei comuni di Vernante, Limone Piemonte, Ormea, Garessio, Nucetto, Bagnasco, Ceva e Pamparato. Anche le sorgenti a servizio dell’area Cuneese sono state investite dall’intenso evento piovoso con il conseguente intorbidimento dell’acqua. Acda ha mobilitato le proprie maestranze e le ditte appaltatrici per ripristinare il servizio nel minore tempo possibile.

Sentito il medico reperibile del SIAN ASL CN1, Acda ha richiesto in via cautelare l’emissione di un’ordinanza di non potabilità sul territorio comunale, con ingiunzione di bollitura dell’acqua prima dell’utilizzo, fino al ristabilimento della piena situazione precedente. Così il sindaco di Cuneo Borgna: "In via precauzionale, il Comune di Cuneo consiglia agli utenti la bollitura dell’acqua che presenti torbidità, prima dell'uso domestico".