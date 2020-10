Anche Valdieri conta i danni del maltempo: frazione Terme isolata e senza corrente elettrica

. Aggiornamento 12.30: I cinque turisti tedeschi di cui non si avevano più notizie dalla mattinata di oggi sono stati rintracciati e raggiunti dalle forze dei vigili del fuoco e del SASP L'ondata di maltempo che ha investito la nostra provincia nella giornata di ieri (venerdì 2 ottobre) non ha lasciato scampo nemmeno al territorio di Valdieri, in Valle Gesso: il sindaco Giacomo Luigi Gaiotti, la polizia Municipale, i tecnici della Provincia, il Soccorso Alpino e diversi operai comunali sono in queste ore impegnati nella triste ma inevitabile pratica della conta dei danni.

I sopralluoghi coinvolgono soprattutto la strada provinciale verso la frazione di Terme, attualmente del tutto isolata dal resto del territorio a causa della caduta del ponte di collegamento tra la frazione stessa e la parte alta dell'abitato; tra i residenti, dalle informazioni in possesso del sindaco, non si riscontrano feriti o dispersi - sono state evacuate sette perone - ma i disagi sono molti, primo fra tutti la mancanza di corrente elettrica. Isolata anche la frazione di San Giacomo di Entracque, si sta valutando come far evacuare i residenti.

Parlando di dispersi, mancano all'appello cinque turisti tedeschi partiti alcuni giorni fa per un'escursione: il personale del Soccorso Alpino si trova impegnato nelle operazioni di ricerca. L'allarme è stato lanciato da un albergatore, da programma i cinque avrebbero dovuto chiamarlo nella mattinata di oggi per essere prelevati alle terme, ma al momento non hanno dato alcuna notizia. Inoltre, l'eliambulanza ha evacuato questa mattina un guardiapesca bloccato al lago delle Rovine.