Enaip di Cuneo, arrivato l'esito dei tamponi: tutti negativi i compagni di classe dello studente contagiato

Tutti negativi gli allievi della classe terza sezione Elettricisti dell'Enaip di Cuneo. Negativi anche i docenti.

La classe, dopo la scoperta di un compagno positivo, contagiato da un familiare, era stata messa in isolamento e sottoposta a tampone, così come era stato deciso di chiudere altre due classi, che hanno gli stessi insegnanti.

La direttrice Alessia Cesana è stata informata nella serata di ieri. "Domani il dirigente medico ci aggiornerà su come procedere. Sono molto felice. La prossima settima sarò lieta di rivedere e accogliere i ragazzi che hanno vissuto questa brutta esperienza. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma i risultati ci dicono che stiamo agendo nella giusta direzione. Lunedì ci incontreremo con alcuni colleghi per capire come procedere per attivare la didattica a distanza per il loro compagno che è risultato positivo: non deve sentirsi solo, è un caro ragazzo che è con noi da tre anni".

La direttrice ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno fatto squadra per la gestione della situazione, fortunatamente risoltasi in modo positivi: "Devo dire grazie al dottor Torchio, al nostro RSPP; ringrazio per il supporto la Direzione Generale, per la consulenza l’ex direttore Caroni e per il costante lavoro i docenti, che in aula controllano il rispetto delle regole".