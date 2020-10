Maltempo in Piemonte, il presidente Mattarella ha chiamato il governatore Cirio

Grande preoccupazione in queste ore anche per i dispersi, saliti a 17.

Per 16 di loro le ricerche sono in corso tra il versante francese e quello cuneese. Un altro disperso è in Valsesia.

"Le parole e la vicinanza del Presidente della Repubblica - spiega Cirio - sono un sostegno molto importante in queste ore difficili. Il suo pensiero è stato per tutti i cittadini travolti da questa calamità, per i sindaci e le istituzioni che stanno affrontando la situazione, per le persone disperse e le squadre delle forze dell’ordine, della protezione civile e dei volontari impegnate ininterrottamente da stanotte nella loro ricerca e nel portare soccorso al territorio".