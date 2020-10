Proseguono le attività di soccorso in valle Gesso: in evacuazione le frazioni "Terme" e "San Giacomo" di Valdieri ed Entracque

Secondo quanto comunicato nel pomeriggio di oggi (sabato 3 ottobre) proprio dal primo cittadino, le criticità riscontrate nel territorio comunale sono state per lo più risolte; rimangono, ancora, da portare in salvo alcuni capi di bestiame di proprietà di allevatori della zona, operazione che verrà presumibilmente portata a termine nelle prossime ore (se non nei prossimi giorni).

L'ondata di maltempo che ha interessato il territorio nella giornata di venerdì 2 ottobre ha portato all'isolamento di frazione Terme di Valdieri a causa della caduta del ponte di collegamento tra le Terme vere e proprie e la parte alta dell'abitato, così come all'isolamento di frazione San Giacomo a Entracque: il personale di soccorso si è occupato di far evacuare le persone rimaste bloccate. Messi in salvo 5 bambini e 6 adulti: dopo aver raggiunto la frazione di San Giacomo di Entracque a piedi lungo un percorso particolarmente impervio per aggirare i punti in cui la strada è franata nel fiume, i soccorritori si sono accertati che non ci fossero emergenze sanitarie particolari e hanno proceduto imbarcando le persone sull'elicottero dei Vigili del Fuoco per il trasporto valle.