Valgrana: pagamento Tari ridotto per tutte le utenze non domestiche danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid 19

Con la Deliberazione n. 48 del 15 settembre 2020 la Giunta Comunale di Valgrana ha applicato una riduzione del 25% del costo della TARI per tutte le aziende commerciali e artigianali che durante il periodo del lockdown hanno dovuto sospendere o limitare, del tutto o in parte, la loro attività.

Entrando nel dettaglio, è stata deliberata a tutte le utenze non domestiche ubicate su territorio comunale l’esenzione della quota variabile della TARI per il periodo di chiusura, quantificato in 3 mesi, pari quindi al 25% della tariffa annuale, a patto che le stesse attività siano in regola con i pagamenti pregressi.

"Attraverso l’alleggerimento della pressione fiscale, l’amministrazione comunale intende così fornire un sostegno concreto a tutela delle categorie che maggiormente sono state danneggiate dall’emergenza Covid, in modo da consentire loro una migliore ripresa in questa delicata fase due dell’emergenza sanitaria".