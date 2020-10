Alba: allerta meteo rientrata, il livello del fiume Tanaro sta diminuendo

Il Centro operativo comunale allestito in Municipio ad Alba per l’allerta meteo comunica che i livelli del fiume Tanaro, costantemente monitorati in queste ore, hanno toccato il punto massimo questa mattina come previsto e ora stanno lentamente scendendo.

Si chiede ai cittadini di prestare ancora la massima attenzione, in particolare negli spostamenti in auto per la presenza di rami e fogliame o la formazione di buche lungo la rete viaria.

Ogni eventuale cambiamento verrà comunicato attraverso i canali del Comune di Alba sul sito www.comune.alba.cn.it e sulle pagine Facebook e Instagram della Città di Alba.