Le incredibili immagini di Limone Piemonte e dal Colle di Tenda dopo l'esondazione del Vermenagna (FOTO e VIDEO)

Immagini forti quelle che arrivano da Limone Piemonte, meta turistica per gli sciatori in inverno e per gli escursionisti d'estate, oggi costretta a fare la conta dei danni a seguito dell'ondata di maltempo abbattutasi soprattutto su Valle Vermenagna e la vicina Valle Roja nella giornata di ieri 2 ottobre.

Nel tardo pomeriggio il fiume ha rotto gli argini. La pioggia ha continuato a cadere anche nella nottata. Oggi ci si risveglia sotto una coltre di fango. C'è da fare i conti con i danni che si sono registrati. Le immagini parlano da sè. Numerosi anche i danni al cantiere del Tenda Bis.