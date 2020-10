San Rocco Castagnaretta piange la scomparsa di Maria Girotto, la storica panettiere della frazione

Grande cordoglio a San Rocco Castagnaretta dove la comunità si stringe al dolore dei familiari per la scomparsa di Maria Girotto, 87anni, conosciuta da tutti per aver gestito per oltre quarant'anni insieme al marito Natale la storica panetteria della frazione. Mamma di Vincenzo Pellegrino, consigliere comunale di Cuneo e presidente della scuola materna paritaria coniugi Autretti, la signora Maria con quel suo modo di fare dolce e sorridente è sempre stata una persona benvoluta e amata da tutti. Abitava con la famiglia a San Defendente di Cervasca.

Maria Girotto lascia il figlio Vincenzo, la nuora Daniela, i nipoti Francesco e Marianna.

Il Santo Rosario è stato recitato oggi, sabato 3 ottobre, alle ore 19, nella chiesa Parrocchiale di San Rocco Castagnaretta, dove lunedì 5 ottobre alle ore 14,30 sarà celebrato il funerale.

Le messe di Settima, sabato 10 ottobre alle ore 18; di Trigesima, sabato 7 novembre alle 18. Entrambe sempre presso la chiesa parrocchiale di San Rocco Castagnaretta.

Secondo la volontà della famiglia non fiori, eventuali offerte saranno devolute alla scuola materna "Coniugi Autretti" di San Rocco Castagnaretta.