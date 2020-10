Cessione del quinto: cos'è e quando conviene richiederlo

Tutti noi nel corso della nostra vita amiamo fare progetti. La realizzazione ed il raggiungimento di questi può dipendere in larga parte dalla nostra disponibilità economica. Non sempre però i nostri fondi sono abbastanza sufficienti per aiutarci a far fronte ad ogni tipologia di spesa.

Che si tratti di un acquisto di una nuova automobile, di effettuare dei lavori di ristrutturazione a casa o di dare il via ad un nuovo progetto lavorativo, al giorno d'oggi ci sono diverse soluzioni alla portata di tutti per attingere ad una determinata quantità di denaro in prestito. Una delle forme di prestito che va per la maggiore e su cui sempre più persone tendono a virare, è la cessione del quinto. Ne avete già sentito parlare? In cosa consiste? Per chi si rivela particolarmente adatta questa forma di prestito?

In questa breve guida risponderemo a queste domande. In cosa consiste e quali sono le sue caratteristiche

Innanzitutto, quando parliamo di cessione del quinto parliamo di una forma di prestito non finalizzata. In altre parole non avremo bisogno di specificare la motivazione che sta dietro la nostra richiesta. La scelta di come utilizzare il nostro denaro sarà ininfluente sull'accettazione o meno del prestito.

Ma entriamo ancor di più nello specifico. Perché viene conosciuta come cessione del quinto. In maniera molto semplice, perché il prestito deve essere restituito con una rata mensile che non andrà mai a superare il quinto dello stipendio o della pensione del richiedente.

Effettuare il calcolo della cessione del quinto 1 è pertanto estremamente semplice. Non bisogna far altro che suddividere lo stipendio mensile per 5, ottenendo così la rata che verrà restituita mensilmente all'ufficio creditizio.

Chi può richiedere questa forma di prestito? Tutti i dipendenti pubblici e statali, i dipendenti privati che sono in possesso di un contratto a tempo indeterminato e coloro che usufruiscono di un pagamento regolare da parte di un ente pensionistico.

In realtà, anche coloro che hanno un contratto a tempo determinato possono richiedere questo prestito, a patto che il tempo necessario per la sua restituzione non superi quello del contratto di lavoro.

Una delle peculiarità maggiori della cessione del quinto è che si tratta di un prestito garantito. La rata mensile viene infatti versata direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico nelle casse dell'ufficio che ha erogato il prestito. Questo lo rende un prestito sicuro, che può essere facilmente accettato anche a chi in passato ha avuto problemi di insolvenza finanziaria.

Grazie a questa peculiarità, a differenza di un prestito personalizzato, non è richiesta la figura di un garante per chi richiede il prestito.

Ma cosa serve per accedere a questa forma di prestito? In realtà non molto. Bisogna semplicemente presentarsi presso un ufficio che si occupa di questo genere di pratiche, forniti di un documento di identità, delle ultime due buste paga, del CUD e e del certificato di stipendio.