Nissan JUKE pioniere di una nuova dimensione di stile, tecnologia e piacere di guida

Il Nuovo Crossover di casa NISSAN presenta molte novità rispetto alla prima generazione.

Si contraddistingue per un design più “maturo” ma allo stesso tempo audace e atletico con linee tese e scolpite che enfatizzano la grinta

Per donare un tocco di originalità fanno per la prima volta il loro debutto su Juke le vernici 2-TONE disponibili in 3 colorazioni

Lo spoiler posteriore al tetto, non solo dona eleganza, ma migliora anche l’aereodinamica del nuovo Nissan JUKE

Si ritrovano dei passaruota muscolosi delle maniglie posteriori nascoste nei montanti e dai gruppi ottici anteriori sdoppiati su due livelli. Tecnologia Full LED che include fari anteriori dall’inedito disegno a Y e anche con le luci posteriori

INTERNI AVVOLGENTI e ACCATTIVANTI

Mettetevi comodi sugli avvolgenti sedili sportivi Monoform, afferrate il colante D-shape e preparatevi a sentire un brivido. Non vorrete più scendere dal nuovo Nissan JUKE

Gli interni sono stati studiati nei minimi dettagli, caratteristico design ad “ala di gabbiano” spicca il nuovo Tauchscreen da 8” e le bocchette di aerazione circolari

Il display TFT ad alta definizione da 7” al centro del quadro strumenti permette di avere tutte le informazioni di cui si ha bisogno alla guida sempre a portata di Mano grazie ad uno schermo chiaro e facile da leggere

A bordo del nuovo Nissan JUKE si possono apprezzare le qualità dell’esclusivo sistema AUDIO BOSE PERSONAL PLUS, grazie a 8 altoparlanti incorporati in entrambi i poggiatesta anteriori sarà possibile vivere un’esperienza sonora unica.

TECNOLOGIA E CONNETTIVITA’

Il nuovo Nissan JUKE è dotato delle tecnologie Nissan Intelligent Mobility di ultima generazione.

La Frenata d’emergenza Intelligente con riconoscimento pedoni e ciclisti, avviso di cambio corsia involontario, sistema di rilevamenti segnaletica stradale.

La Tecnologia ProPILOT fa per la prima volta il suo debutto su JUKE.

E’ compatibile con APPLE CAR PLAY e ANDROID AUTO.

GAMMA e MOTORIZZAZIONE

Il nuovo Nissan JUKE è alimentato da un motore TURBO Benzina 3 cilindri 1.0 da 117 CV leggero ma potente

Trasmissione manuale a 6 rapporti o trasmissione automatica a doppia frizione DCT a 7 rapporti

Prenota il TUO TEST DRIVE e scopri l’OFFERTA

https://www.mattiaudagroup.com/lp-promo/jukepromoset/

Scoprila in showroom

AUTOMATTIAUDA

Via Torino 381 - Cuneo

Telefono 0171 682594

www.Mattiaudagroup.com